Strijdbare Piastri wil helpen in titelstrijd

Het team van McLaren staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. In Las Vegas kunnen ze weer stappen gaan zetten richting de constructeurstitel. Oscar Piastri weet dat, en de Australiër gaat op jacht naar een sterk resultaat in de straten van Las Vegas.

In Las Vegas wordt de laatste triple header van het seizoen afgetrapt. In de aankomende weken reist het Formule 1-circus ook nog af naar Qatar en Abu Dhabi. Voor McLaren wordt het belangrijk om op deze drie circuits te scoren, want ze azen nog altijd op de constructeurstitel. Ze voeren het kampioenschap aan met een kleine voorsprong op Ferrari. Ook het team van Red Bull Racing maakt nog altijd kans op de titel.

Titelstrijd

De kans is groot dat Lando Norris in Las Vegas definitief wordt verslagen in de titelstrijd met Max Verstappen. Oscar Piastri maakt al geruime tijd geen kans meer op de wereldtitel, maar hij wil McLaren graag helpen in de titelstrijd bij de constructeurs. In de preview van McLaren spreekt de Australiër zich uit: "Ik kijk ernaar uit om af te reizen naar Las Vegas om te beginnen aan een belangrijke triple header. We werken hard om onze voorsprong in het constructeurskampioenschap vast te houden, en we willen het seizoen sterk afsluiten."

Vastberadenheid

Piastri begint met hoge ambities aan de laatste fase van het seizoen. In de laatste races wil hij gaan schitteren om McLaren te kunnen helpen. Hij steekt zijn ambities voor de komende weken niet onder stoelen of banken in de preview: "Het doel is om te pushen voor meer zeges en podiumplaatsen voor het einde van het seizoen. Er is veel hard werk geleverd binnen het team en er heerst ook vastberadenheid. Ik ben enorm gemotiveerd om meer successen te behalen in het laatste deel van het seizoen."