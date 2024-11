Verstappen maakt eerste meters in IMSA-bolide

Voorafgaand het raceweekend in Las Vegas heeft Max Verstappen zijn eerste meters gemaakt. De Nederlander nam plaats achter het stuur van een bijzondere wagen. Hij mocht namelijk een aantal rondjes rijden met een Acura-bolide die wordt gebruikt in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de enduranceracerij. Hij droomt van deelname aan de 24 uur van Le Mans, maar hij heeft nog nooit meters gemaakt in een dergelijke bolide. In Las Vegas kwam daar echter verandering in. Voor een evenement van Red Bull-partner Honda mocht Verstappen plaatsnemen in de Acura ARX-06 GTP. Deze auto voldoet aan de Hypercar-regels en mag in principe dus deelnemen aan het WEC.

De Acura reed dit jaar in het IMSA, en tijdens het evenement mocht Verstappen voor het eerst rijden in de auto. Hij had een grote grijns op zijn gezicht, en hij was niet de enige die in actie kwam. Ook Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda namen plaats achter het stuur van speciale wagens. Tsunoda mocht plaatsnemen in een door Honda aangedreven IndyCar, terwijl Lawson plaatsnam in een Acura Integra en Perez een aantal rondjes reed in een rallywagen van Honda. Ook IndyCar-coureur Scott Dixon en IMSA-coureur Colin Braun waren aanwezig.