Vader Perez haalt uit: "Checo is tweevoudig constructeurskampioen"

Sergio Perez ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Zijn prestaties vallen flink tegen, en er wordt veel gespeculeerd over zijn toekomst. Zijn vader vindt dit onzinnig. Antonio Perez Garibay ziet dat zijn zoon een enorme impact maakt en stelt dat het hier wel gaat om een tweevoudig constructeurskampioen.

Perez is dit jaar niet in staat om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Verstappen kan aankomend weekend wereldkampioen worden, terwijl Perez rondrijdt in het middenveld. De Mexicaan verlengde eerder dit jaar wel zijn contract bij Red Bull, maar dat zegt niets als zijn resultaten blijven tegenvallen. Critici beweren dat Perez zijn zitje behoudt vanwege zijn sponsors, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Meneer Stroll

Antonio Perez Garibay blijft namelijk vierkant achter zijn zoon staan. De Mexicaanse politicus is daar nogal duidelijk over in een Spaanstalige podcast van ESPN: "Laat me dit zeggen, ik ben niet meneer Stroll. Ik heb geen geld om een Formule 1-team voor iemand te kopen. En we hebben ook niet het kapitaal om dat te doen. Checo is daar vanwege zichzelf. Hij kwam daar door zijn eigen prestaties en hij is daar nog steeds dankzij zijn eigen prestaties. Natuurlijk heb je sponsors nodig, en de steun van je land. Op dit moment is Checo de bekendste persoon van dit land."

Constructeurskampioen

Perez Garibay stelt zelfs dat zijn zoon een soort revolutie teweeg heeft gebracht. Hij kan er dan ook niets mee dat er allerlei geruchten over zijn zoon rondgingen: "Voor degenen die zeiden dat hij in Mexico of Brazilië zou stoppen, dat gebeurde niet. Nu zeggen ze dat we moeten wachten tot Las Vegas. Het zijn allemaal speculaties. Checo Perez blijft de komende twee jaar. Het beste van Checo hebben we nog niet gezien. Hij is voor Mexico een wereldkampioen, en hij is ook een tweevoudig constructeurskampioen. Dat is ook iets nieuws voor Mexico."