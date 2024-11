Coulthard waarschuwt Ferrari voor uitgebluste Hamilton

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste weken bij Mercedes. De Brit stapt na dit jaar over naar Ferrari, en de verwachtingen zijn nu al hoog. David Coulthard vraagt zich af hoe goed Hamilton zal zijn bij Ferrari, en hij vermoedt dat het een emotionele beslissing was.

Hamilton zorgde begin dit jaar voor een schok toen hij het nieuws bekendmaakte. Zijn aanstaande overstap naar Ferrari bleef het hele jaar voor headlines zorgen, maar nu het moment steeds dichterbij komt, wordt het ook steeds relevanter. Hamilton focust zich nu nog op zijn laatste drie races bij Mercedes, maar daarna zal de knop vrij snel omgaan. Hij beleeft dit jaar een lastig seizoen, dus het is nog maar de vraag hoe goed hij het zal doen bij Ferrari.

Schumacher

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is ook benieuwd naar hoe Hamilton het zal gaan doen bij Ferrari. Tijdens een showrun van Red Bull in het Ierse Galway sprak hij zich uit bij PlanetF1: "Ik vermoed dat de overstap een beetje emotioneel en gefrustreerd is genomen. Sommige relaties worden na verloop van tijd een beetje afgezaagd. Hij zag duidelijk de kans bij Ferrari, een beetje zoals Mercedes Michael Schumacher terugbracht. Ze dachten dat ze de Michael van zijn Ferrari-tijdperk kregen en toen kwamen ze erachter dat ze gewoon een goede Michael kregen."

Kwalificaties

Coulthard denkt dat Ferrari in een soortgelijke situatie kan belanden met Hamilton. Hij wil echter niet zeggen dat Hamilton dan een slechte coureur is: "Ferrari krijgt misschien gewoon een goede Lewis. Een goede Lewis is nog steeds heel erg handig, maar hij is dit jaar consequent voorbijgestreefd door George Russell. Misschien niet in de WK-stand, maar wel op onder meer het gebied van de kwalificatie. Wat ik miste in mijn loopbaan, was die kwalificatiesnelheid. Als ik kijk naar de snelste coureurs, zoals Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Michael Schumacher en Ayrton Senna, die hebben gewoon snelheid."

Voetbal

Coulthard ziet dat zo'n situatie niet vreemd is. Hij kijkt ook naar andere sporten en hij trekt de vergelijking met een spits in het voetbal: "Op het moment dat ze dat kleine beetje snelheid verliezen... Datgene waardoor ze daar konden komen en de bal in het net konden leggen, was dat ze net dat kleine beetje sneller waren. Op het moment dat ze die snelheid verliezen, zijn ze nog steeds briljant, maar ze zijn niet meer zo briljant als ze eerst waren."