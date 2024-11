Perez realistisch: "Dit is een race waarin ik moet presteren"

Het raceweekend in Las Vegas wordt belangrijk voor Red Bull Racing. Max Verstappen kan er zijn vierde wereldtitel gaan pakken, terwijl Red Bull zelf moet scoren om mee te blijven doen voor de constructeurstitel. Sergio Perez weet dan ook dat hij nu moet presteren.

Red Bull verspilde dit jaar hun voorsprong in het constructeurskampioenschap. De kans is klein dat ze hun constructeurstitel gaan prolongeren, aangezien McLaren en Ferrari er veel beter voorstaan. Red Bull heeft in deze strijd twee scorende coureurs nodig, maar op dit punt ging het vaak mis dit seizoen. Max Verstappen perste er elke keer het maximale uit, terwijl Sergio Perez worstelde en weinig punten wist te scoren.

Perez staat onder druk, en hij weet dat hij moet gaan scoren. De Mexicaanse coureur spreekt in zijn preview van een heel belangrijk weekend. Hij weet dat hij moet gaan presteren met het oog op de strijd om de constructeurstitel: "Het is een spectaculaire race voor iedereen die kijkt, maar ik weet ook dat dit een race is waarin ik moet presteren en de prestaties van de auto en mezelf moet maximaliseren." Perez heeft zich zo goed mogelijk voorbereid: "Ik heb met het team samengewerkt en ik heb het gevoel dat we in Brazilië veel competitiever waren dan we konden laten zien, dus laten we het samenbrengen voor de laatste drie races."