Verstappen denkt nog niet aan titel: "Bekijken het race voor race"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel gaan wachten. Verstappen denkt daar zelf echter nog niet aan. De Nederlander weet wat het belangrijkste gaat worden in de race, en hij wil het geweldige werk van Brazilië gaan voortzetten.

Na een aantal tegenvallende weekenden sloeg Verstappen begin deze maand genadeloos hard toe in Brazilië. In de stromende regen reed hij een inhaalrace en greep hij de zege. Verstappen deelde een harde klap uit aan zijn titelrivaal Lando Norris, want de titelstrijd kan nu worden beslist in Las Vegas. Als Verstappen voor Norris over de streep weet te komen, is de wereldtitel van hem.

Brazilië

Verstappen heeft veel zin om weer aan de slag te gaan. De Nederlandse Red Bull-coureur kijkt in zijn preview eerst eventjes terug op zijn zegetocht op het circuit van Interlagos: "Brazilië was een ongelooflijke race voor ons en het was een heel speciaal moment voor mij en voor het team. Het was geweldig om te zien dat we weer in de vorm waren die we daarvoor hadden. Het team heeft geweldig werk geleverd en we hopen dit in de komende races voort te zetten."

Inhalen

In Vegas gaat Verstappen jagen op zijn volgende zege én wereldtitel. Hij weet precies wat er moet gebeuren, en daar is hij duidelijk over: "Natuurlijk is Las Vegas het begin van de laatste triple header van het jaar, dus dit is de laatste push voor iedereen. We hebben hier vorig jaar goed gepresteerd en het is een heel snel circuit, met lange rechte stukken en veel mogelijkheden om in te halen en te racen. Wederom lijkt het relatief fris te worden, dus het zal gaan om het managen van de banden. We bekijken het race voor race en we kijken uit naar de laatste race van het seizoen."