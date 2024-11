'Red Bull neemt belangrijke sponsor over van Aston Martin'

Het team van Red Bull Racing is nog altijd een hoofdrolspeler in de Formule 1. Met Max Verstappen lijken ze dit jaar de wereldtitel te gaan pakken, en dat blijft aantrekkelijk voor mogelijke partners. Het lijkt er nu op dat ze een sponsor over gaan nemen van Aston Martin.

Red Bull beleeft dit jaar een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. Verstappen levert, maar verder heeft de Oostenrijkse renstal het lastig. De constructeurstitel is niet heel realistisch, aangezien het team derde staat in dit kampioenschap en Sergio Perez uit vorm is. Toch blijven ze op commercieel vlak zeer aantrekkelijk. Ook sponsoren van andere teams hebben interesse in een samenwerking.

Volgens het in sportsponsoring gespecialiseerde medium SportBusiness heeft Red Bull namelijk een slag geslagen. Het medium meldt dat Red Bull voor 2025 een deal heeft gesloten met de online broker AvaTrade. Dit is opvallend, aangezien de logo's van dit bedrijf nu nog te zien zijn op de wagens van Aston Martin. Bij de Britse renstal is AvaTrade één van de partners en zijn de logo's te zien op onder meer de voorvleugels. Volgens SportBusiness verlengt AvaTrade het contract met Aston Martin niet, en maken ze de overstap naar Red Bull. Het medium meldt daarnaast dat Aston Martin al een vervanger van AvaTrade heeft gevonden voor het aankomende Formule 1-seizoen.