'F1 ontkent wild gerucht rond Domenicali'

Afgelopen weekend werden er geruchten de wereld ingegooid omtrent een eventueel vertrek van Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Deze geruchten blijken volgens meerdere F1-journalisten totaal niet juist te zijn.

De Formule 1 heeft een zeer onrustige week achter de rug. Nadat er eerder dit jaar al enkele namen vertrokken bij de FIA kwamen daar deze week nog eens twee namen bij. Op dinsdag maakte de FIA bekend dat F1-wedstrijdleider Niels Wittich was vertrokken om 'nieuwe doelen na te streven'. Dit werd later door Duitse racedirector ontkend, waardoor het erop lijkt dat de Duitse race director ontslagen is door de mondiale autosportbond. Vervolgens bracht de BBC afgelopen donderdag naar buiten dat de compliance officer van de FIA (toezichthouder van de internationale autosportbond), de Italiaan Paolo Basarri, is ontslagen door de autosportbond.

Bovendien kwam er ook opvallend nieuws naar buiten over Greg Maffei, de CEO van F1-eigenaar Liberty Media. Hij speelde een grote rol in de Formule 1 en hij liet regelmatig zijn gezicht zien in de paddock, maar zal na dit jaar opstappen als CEO.

Doordat er veel gaat veranderen in de top van de Formule 1, ontstonden er ook geruchten over de positie van Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Er werd gesuggereerd dat de Italiaan, die een grote rol speelde in de groei van de Formule 1, zijn rol in de koningsklasse van de autosport zou gaan neerleggen en de overstap zou gaan maken naar de MotoGP. De rechten van de MotoGP en alle bijbehorende kampioenschappen werden eerder dit jaar namelijk gekocht voor 4,2 miljard door Liberty Media.

Volgens meerdere F1-journalisten is dit echter complete onzin. Zo liet Luke Smith van The Athletic op X weten dat de geruchten 'totaal niet waar zijn', en ook Chris Medland meldde dat. Medland, die werkt voor F1.com en Motorsport Magazine, heeft gesproken met een senior source binnen de F1-organisatie, die het nieuws volgens hem af deed als 'onzin'.