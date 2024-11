Chandhok ziet één bepaalde race graag van F1-kalender verdwijnen

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok zou één circuit graag van de Formule 1-kalender zien verdwijnen. Hij weet ook al welke iconische Grands Prix deze race kunnen vervangen.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren steeds voller geworden. In 2022 werd er al een recordaantal van 23 races verreden, en dit record werd dit jaar met 24 Grands Prix nog maar eens aangescherpt. Het lijkt erop dat dit aantal de komende jaren de max lijkt te zijn, maar tegelijkertijd is de Formule 1 wel in gesprek met landen als Rwanda, Thailand, Argentinië en Zuid-Korea om daar mogelijk een Grand Prix te gaan organiseren. Aangezien er geen ruimte lijkt te zijn voor al die races, wordt er al geruime tijd nagedacht over een roulatiesysteem in Europa.

"Ik zou Imola laten vallen"

Al kan de Formule 1 er ook voor kiezen om van een aantal Europese races, zoals de GP van Nederland, België, Italië of Emilia Romagna, de in 2025 aflopende contracten niet te verlengen. Als het aan voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok ligt, zou hij de GP van Emilia Romagna op het circuit van Imola laten vallen. "Eigenlijk zou ik Imola laten vallen. Het is een fantastische locatie om naartoe te gaan, het is natuurlijk historisch. Tijdens de kwalificatie is het een boeiend circuit om naar te kijken en voor de coureurs om aan deel te nemen. Maar het is te smal voor de huidige generaties auto's die we hebben. We zien daar niet veel inhaalacties", stelt de man uit India tegenover Sky F1.

Duitse of Franse GP

De voormalig coureur van Lotus weet ook al welke Grands Prix de race op Imola kunnen vervangen. "Ik heb het gevoel dat we weer een GP van Duitsland nodig hebben", vertelt Chandhok. "Het voelt heel vreemd om een F1-kalender te hebben zonder een GP van Duitsland en ook zonder een GP van Frankrijk. Je hebt natuurlijk Mercedes en we hebben al zo lang Duitse invloeden in de sport. Ook heb we de periode met Sebastian Vettel en Michael Schumacher gehad. Het voelt een beetje vreemd om geen Duitse Grand Prix te hebben."