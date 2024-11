Villeneuve denkt dat Verstappen in staat is Schumacher te evenaren

Max Verstappen is hard op weg naar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander maakt veel indruk, en sommige mensen denken dat hij het record van de meeste titels kan gaan verbreken. Jacques Villeneuve denkt dat Verstappen het in zich heeft om Michael Schumacher te evenaren.

Verstappen was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. Dit jaar was dat anders, want Red Bull Racing heeft een aantal zware maanden achter de rug. In de openingsfase van het seizoen won Verstappen echter een grote hoeveelheid races, waardoor hij een grote voorsprong wist op te bouwen. Verstappen wist daarna maximaal te scoren, en in Brazilië deelde hij een grote klap uit in de titelstrijd.

Hongerig

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vermoedt dat Verstappen het in zich heeft om Michael Schumacher te evenaren. De Duitser wist zeven wereldtitels te pakken, en alleen Lewis Hamilton wist dit te evenaren. Bij Grosvenor Sports legt Villeneuve uit hoe hij hierover denkt: "Max is nog steeds hongerig en competitief. Hij gaat altijd vol voor de overwinning. Hij laat zich niet naar beneden halen. Als de omstandigheden in zijn voordeel zijn, zal hij altijd een kampioenschap winnen."

Geluk

Volgens Villeneuve heeft Verstappen niet alleen talent nodig, maar ook veel geluk: "Fernando Alonso had ook zeven wereldtitels kunnen hebben." Villeneuve stelt dat het ook de andere kant op kan werken: "Of neem Schumacher. Hij had er ook drie kunnen hebben in plaats van zeven. Maar hij had er ook meer kunnen winnen. Het zit soms dicht bij elkaar. Enkele coureurs hebben niet het aantal kampioenschappen gewonnen die ze wellicht hadden verdiend." Villeneuve ziet dat Verstappen nog geen fout heeft gemaakt: "Hij heeft er tot nu toe nog niet één gemist."