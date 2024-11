Schumacher snapt FIA niet na exit Wittich

Autosportfederatie FIA zorgde deze week voor een grote verrassing. Ze maakten bekend dat wedstrijdleider Niels Wittich per direct is vertrokken. Wittich ontkende dat hij ontslag had genomen, en dat zorgde voor nog meer verbazing. Ralf Schumacher is kritisch op de FIA.

Wittich was sinds 2022 de wedstrijdleider van de Formule 1. Er waren weinig signalen dat hij zou vertrekken, en het nieuws zorgde dan ook voor veel verbazing. De FIA stelde dat Wittich andere doelen ging najagen, maar in een eerste reactie stelde de Duitser dat hij helemaal geen ontslag had genomen. Het zorgde voor veel kritiek en vraagtekens, en er werd ook gewezen naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Verrassing

Het vertrek van Wittich levert de FIA een grote hoeveelheid kritiek op. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher reageert fel bij Formel1.de: "Het heeft me absoluut verrast. Het kraakte in het begin onder Wittich, vooral omdat hij de coureurs erop wees dat bepaalde veiligheidsnormen in acht moesten worden genomen. Wittich was echter een capabele wedstrijdleider die dat rustig achter zich liet en ook goede beslissingen nam als het ging om rode vlaggen en Safety Cars. Ik merkte geen enkele fout op, het ging allemaal soepel."

Ben Sulayem

De situatie was zeer onduidelijk, en dat is volgens Schumacher ook een probleem. De Duitse oud-coureur is er duidelijk over: "Niets verbaast me meer bij de FIA, vooral niet onder Mohammed Ben Sulayem, die in alle opzichten verfrissend anders is dan zijn voorgangers. Hij wil op de een of andere manier inspraak hebben. Dat was waarschijnlijk de reden. Hij had andere ideeën, maar Wittich wilde zijn onafhankelijkheid behouden als wedstrijdleider. Ze vonden elkaar duidelijk niet meer. In dit geval was Ben Sulayem duidelijk machtiger en hij heeft het zo geregeld. Als dat het geval is, wat nog niet is bevestigd, dan zou dat jammer zijn."