Perez haalt hard uit naar Europese media: "Enorm tekort aan professionaliteit"

Sergio Perez staat, ondanks zijn nieuwe contract, flink onder druk bij Red Bull Racing. Er zijn zelfs geruchten dat de Mexicaan aan het einde van het jaar zal worden vervangen door Liam Lawson of Franco Colapinto. De Mexicaan wil echter niks weten van deze geruchten en haalt hard uit naar de Europese media.

De prestaties van Sergio Perez vallen dit jaar onwijs tegen. De Mexicaan wist in 2024 nog geen race te winnen, stond slechts vier keer op het podium en staat met 151 punten op een teleurstellende achtste plaats in het rijderskampioenschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Red Bull-toekomst van de zesvoudig Grand Prix-winnaar - ondanks het feit dat hij een contract heeft tot en met 2026 - behoorlijk onder druk staat.

De geruchtenmolen draait daarom al geruime tijd op volle toeren. Zo werd er gespeculeerd dat Perez zijn afscheid zou aankondigen tijdens zijn thuisrace in Mexico-Stad, en wordt er nu veelal gezegd dat de man uit Guadalajara na 2024 zou worden ontslagen en vervangen zal worden door Liam Lawson of Franco Colapinto.

In een live video van een van zijn sponsoren op Instagram heeft de Mexicaan nu gereageerd op de geruchten. Hij wil niks weten van de speculaties en geeft aan dat hij eigenlijk wel moet lachen om de media. "Het is, red.] hilarisch. Ik moet lachen om wat de media allemaal bedenkt. Dat doen ze niet allemaal, want sommigen zijn wel professionele journalisten", stelt Perez, die vervolgens uithaalt naar de Europese media. "Als sportman weet je dat als je niet op de toppen van je kunnen bent, je niet altijd de beste beslissingen neemt. Maar het is duidelijk dat er een enorm tekort aan professionaliteit bij Europese media is."

"Ik moet focussen op wat ik kan doen"

Perez, die volgens informatie van F1 Insider juist helemaal niet weg zou kunnen bij Red Bull, kan echter niet ontkennen dat hij veel tekort komt ten opzichte van zijn teamgenoot Max Verstappen. De 34-jarige denkt dat het enorme verschil vooral met de Nederlander te maken heeft. "Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad met mijn teamgenoten. Ik heb van allemaal veel geleerd. Max is zonder twijfel de grootste uitdaging die ik als coureur ooit heb gehad", stelt de Mexicaan, die aangeeft dat Verstappen geen voorkeurspositie heeft binnen Red Bull Racing. "Soms hebben we verschillende updates, maar dat komt omdat het team dan de volledige capaciteit gebruikt. Het kan dan zijn dat tijdens sommige races bepaalde onderdelen wat zijn uitgesteld. Maar het team doet altijd zijn uiterste best voor beide auto's."

Perez weet wat hij moet doen om ook volgend jaar weer teamgenoot van Verstappen te zijn. "Onderaan de streep moet ik op mijn werk focussen, op wat ik kan doen. Ik weet dat het aan het einde van de dag gaat om wat ik laat zien in de auto."