Hamilton klaar met supercars: "Steek mijn geld liever in kunst"

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden bij Mercedes. De Brit stapt over naar Ferrari, en daar hebben ze waarschijnlijk een mooie bedrijfsauto voor hem klaarstaan. Hamilton geeft echter aan dat hij daar niet zoveel interesse meer in heeft, en dat hij nu investeert in kunst.

Hamilton verzamelde in zijn jaren in de Formule 1 een grote hoeveelheid exclusieve supercars. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft bij Mercedes ook een zeer dure, en zeldzame, AMG One op de kop getikt. Nu hij voor een overstap naar Ferrari staat, lijkt hij weer te kunnen rekenen op een aantal exclusieve sportwagens. Bij Ferrari staan ze immers niet alleen bekend om hun wagens op de baan.

Hamilton lijkt daar echter geen zin in te hebben. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat hij geen nieuwe wagens meer gaat toevoegen aan zijn collectie. Aan Auto, Motor und Sport legt hij dat nu uit: "De laatste auto die ik heb gekocht was de Mercedes AMG One. Maar dat was wel mijn laatste supercar. Ik heb op dit moment niet veel zin om er nog meer te gaan kopen." Hamilton heeft een nieuwe hobby gevonden: "Ik steek mijn geld nu liever in kunst. Ik ontdek voortdurend nieuwe artiesten, dat zijn vooral grote zwarte artiesten."