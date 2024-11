Bayer onthult reden voor late bekendmaking Ricciardo-vertrek

Na de Grand Prix van Singapore maakte Visa Cash App RB bekend dat Daniel Ricciardo zijn biezen moest pakken en vervangen zou gaan worden door Liam Lawson. VCARB kreeg veel kritiek op het vertrek, vooral vanwege het feit dat de bekendmaking tijdens het hele weekend in Singapore werd verzwegen en Ricciardo geen waardig afscheid kreeg. Peter Bayer heeft nu de reden voor de keuze om het onthuld.

Daniel Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore weggestuurd door het team van Visa Cash App RB. Dit zorgde voor onwijs veel kritiek van fans en F1-prominenten, niet per se omdat de Australiër werd weggestuurd, maar vooral de manier waarop. Ricciardo en VCARB waren namelijk voor het weekend in Singapore al op de hoogte van het vertrek van de achtvoudig Grand Prix-winnaar, maar er werd bewust gekozen om dit niet naar buiten te brengen. Dit leverde veel ongemakkelijke interviews op, waarin teambaas Laurent Mekies, VCARB-CEO Peter Bayer en Ricciardo telkens het vertrek moesten ontkennen.

Emotionele Ricciardo

Na de race werd echter duidelijk dat het vertrek er wel degelijk aan zat te komen, toen de 35-jarige coureur na de race zeer emotioneel reageerde. Dit zorgde voor veel kritiek, want veel mensen vonden dat VCARB en Red Bull op een respectvollere manier had moeten omgaan met Ricciardo, die volgens hen - waaronder kampioenschapsleider Max Verstappen - ook een mooier afscheid had verdiend. De goedlachse coureur uit Perth heeft namelijk veel voor de sport betekent, niet alleen op sportief gebied met acht overwinningen, drie pole positions en 32 podiumfinishes, maar ook vanwege zijn ongekende populariteit bij de fans.

Toen VCARB-teambaas Laurent Mekies in Austin gevraagd werd naar het vertrek van Ricciardo, gaf hij aan dat VCARB niet juist gehandeld heeft. "We zijn niet blij met de manier waarop we gehandeld hebben. En we zijn ons ervan bewust dat we beter met de hele situatie om hadden moeten gaan", begint de Fransman tegenover F1.com. De Fransman wilde echter niet uitleggen waarom het team ervoor gekozen had om het vertrek in Singapore te verzwijgen.

"Het was zijn wens"

VCARB-CEO Peter Bayer heeft tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport nu echter meer uitleg gegeven. Hij stelt dat het niet het idee was van het team om de bekendmaking zo lang uit te stellen, maar dat het de wens van Ricciardo was. "We waren met Daniel [Ricciardo, red.] overeengekomen dat we dit niet zouden communiceren. We wisten dat we er als team zijnde wat ouderwets uit zouden zien, maar we deden het omdat we onze coureur wilden beschermen. Het was zijn wens", onthult de Oostenrijker.

Volgens Bayer hoopte Ricciardo namelijk nog op een wonder. "Hij geloofde er tot het einde in dat hij in de kwalificatie vooraan zou staan ​​en iedereen zou laten zien dat hij het nog kon. Ik heb nog nooit de mentale kracht gezien bij een atleet die deze persoon [Ricciardo, red.] heeft. En ik heb in veel verschillende sporten gewerkt."

Wonder blijft uit

Uiteindelijk wist de Australiër niet voor een wonder te zorgen. In de kwalificatie werd hij namelijk al in het eerste gedeelte uitgeschakeld (P16), waardoor Ricciardo wist dat het over was. Bayer herinnert zich dat moment nog altijd. "Het was een verschrikkelijk moment toen hij in Q1 werd uitgeschakeld. Op de radio hoorde je dat zijn wereld was ingestort", vertelt de Oostenrijkse CEO. "Zaterdag hebben we hem vervolgens weer gesproken. We zaten om twee uur ’s ochtends samen op ons kantoor en vroegen hem hoe we het [de aankondiging omtrent zijn vertrek, red.] verder zouden aanpakken. Hij vertelde ons toen dat we hem de race gewoon zouden laten uitrijden. Hij wilde namelijk geen gedoe."