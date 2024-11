Vader Perez boos op media die geruchten verspreidden over zoon

Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de toekomst van Sergio Perez. Er gaan veel geruchten rond over de Mexicaan, en er werd vorige maand zelfs gesuggereerd dat hij zou gaan stoppen. Antonio Perez Garibay is niet blij met deze geruchten, en hij wil dat de desbetreffende media hun excuses gaan aanbieden.

De prestaties van Perez bij Red Bull vallen dit jaar heel erg tegen. Hij verlengde eerder dit jaar wel zijn contract, maar dat betekent niet dat zijn toekomst zeker is. Er is veel kritiek op hem, ook vanuit Red Bull zelf. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met zijn stoeltje, maar het lijkt er ook op dat het niet zo makkelijk is om Perez weg te sturen. Perez kan ook zelf stoppen, en dit was ook het onderwerp van gesprek.

Er gingen zelfs geruchten rond dat Perez rondom zijn thuisrace in Mexico zijn pensioen zou aankondigen. Dit gebeurde niet, en zijn vader Antonio Perez Garibay was niet blij met de geruchten. In de ESPN Racing Podcast spreekt hij zich uit: "De media die in Mexico zeiden dat hij niet langer zou racen, dat hij afscheid zou nemen, zouden op hun minst hun excuses aan kunnen bieden." Perez senior verwacht geen snel afscheid van zijn zoon: "hij zal hier voor de komende twee jaar nog zijn. Hij heeft het gezegd, hij heeft het plan om met pensioen te gaan bij Red Bull, hij heeft die kans gekregen."