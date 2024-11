Officieel: Monaco tot minimaal 2031 op F1-kalender

De historische race in Monaco zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender verdwijnen. De Formule 1 en de organisatie van de Monegaskische Grand Prix hebben een nieuwe deal gesloten. De race zal minimaal tot en met 2031 op de kalender blijven staan.

De race in Monaco wordt gezien als één van de beroemdste wedstrijden van de Formule 1. In de afgelopen jaren kwam er echter veel kritiek op de race. De races waren niet bepaald spannend en men vroeg zich af of Monaco nog wel bij de hedendaagse Formule 1 paste. Aan die discussie komt nu dus een eind met de contractverlenging. Dat betekent dat deze historische race is gered.

De Grand Prix van Monaco is één van de bekendste autoraces ter wereld. De eerste editie werd in 1929 georganiseerd en de race was bijna altijd onderdeel van de Formule 1-kalender. De huidige deal liet tot en met 2025, en nu hebben ze een nieuw zesjarig contract ondertekend. Dat betekent dat er minimaal tot en met 2026 zal worden gereden in het ministaatje. Vanaf 2026 zal er wel iets gaan veranderen. De race zal dan iets later in het jaar worden verreden, namelijk in het eerste volledige weekend in juni. Dit zorgt er ook voor dat de gebruikelijke clash met de Indianapolis 500 verleden tijd is.