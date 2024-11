Tsunoda trots op vriendschap met Gasly

Yuki Tsunoda en Pierre Gasly vormden een paar jaar een komisch duo bij AlphaTauri. De twee konden het heel goed met elkaar vinden, en dat is nog steeds het geval. Tsunoda denkt dan ook niet dat deze vriendschap snel zal gaan verdwijnen, en hij onthult dat Gasly een feestje voor hem wil organiseren.

Gasly en Tsunoda vormden twee jaar lang een duo bij het toenmalige AlphaTauri. Vooral naast de baan zorgden ze vaak voor hilariteit. In 2023 vertrok Gasly bij het Italiaanse team en tekende bij een contract bij Alpine. De twee rijden nu dus voor andere teams, maar ze treffen elkaar nog regelmatig. Daarnaast hielp Gasly zijn Japanse vriend in diens eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Feestje

Tsunoda is nog altijd heel erg blij met de band die hij heeft met Gasly. In de Red Flags Podcast stelt Tsunoda dat het een speciale tijd voor hem was, en dat de adviezen van Gasly hem hielpen. Tsunoda legt uit dat ze binnenkort dicht bij elkaar wonen: "Ik ga naar Milaan verhuizen en daar woont hij ook. Ik weet vrij zeker dat we elkaar daar gaan zien. We hebben het er al een paar keer over gehad. Hij is er enthousiast over dat ik daar naartoe verhuis en hij heeft al aangeboden om in Milaan voor mij een welkomstfeestje te organiseren. Dat is geweldig!"

Dubai

Naast de baan komen de twee elkaar dus met enige regelmaat tegen. Volgens Tsunoda gebeurt dat soms ook op compleet onverwachtse momenten: "Aan het begin van het seizoen kwamen we elkaar in Dubai toevallig tegen. Het was compleet toeval dat we allebei daar op trainingskamp waren. We gingen daar ook samen wat dingen doen. Ik denk dat we deze dingen ook moeten blijven doen."