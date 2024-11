Leclerc verwacht wereldtitel van Ferrari: "Moeten blijven werken"

Charles Leclerc is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij kan meevechten om de zeges, en hij maakt weinig fouten. De kans op de titel is voor hem vrijwel nul, maar zijn team Ferrari is nog niet kansloos. Leclerc gelooft in de titelkansen van Ferrari.

Leclerc wist dit seizoen drie races te winnen. In Monaco, Monza en Austin boekte hij indrukwekkende zeges, maar dat levert hem niet de wereldtitel op. Max Verstappen en Lando Norris hebben een flinke voorsprong, en Verstappen kan de titel al veiligstellen in Las Vegas. Voor Leclercs werkgever Ferrari liggen er nog wel kansen, want ze vechten een stevig duel uit met McLaren in het constructeurskampioenschap.

Geluk

Leclerc heeft veel vertrouwen in zijn werkgever Ferrari. De Monegask doet daar niet geheimzinnig over, en hij wijst vooral naar 2025. Volgend jaar krijgt hij Lewis Hamilton als teamgenoot en liggen er nog veel kansen. In de Pirelli-podcast 'Box, Box, Box' spreekt hij zich uit: "Het draait allemaal om ons, hoe goed we samenwerken als team en hoe we werken om het wereldkampioenschap te winnen. De Formule 1 draait niet alleen om talent, maar ook om een beetje geluk te hebben en om op het juiste moment op de juiste plek te zijn."

Wereldkampioen

Leclerc heeft dan ook een positief gevoel over de toekomst van Ferrari. Begin dit jaar verlengde hij zijn contract bij de Italiaanse renstal, en daar heeft hij geen moment over getwijfeld. Leclerc is strijdbaar: "Ik houd zoveel van Ferrari, maar ik weet dat ik, om het beste uit mezelf te halen, voor honderd procent in het project moet geloven. En ik ben er zeker van dat Ferrari het volgende team is dat wereldkampioen wordt. We moeten gewoon blijven werken."