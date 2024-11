Brundle spreekt Verstappen tegen en ontkent partijdigheid

Max Verstappen ontving in de afgelopen weken veel kritiek. Deze kritiek kwam vooral vanuit de Britse hoek, waardoor de discussie over de partijdigheid weer oplaaide. Ook bij Sky Sports kregen ze het verwijt dat ze partijdig zijn, maar Martin Brundle kan zich hier niet in vinden.

De Britse zender Sky Sports ontving veel beschuldigingen van partijdigheid. Deze discussie werd aangewakkerd door Adrian Newey. De topontwerper gaf aan dat hij vindt dat ze bij Sky Sports zeer nationalistisch verslag doen, terwijl hun verslaggeving wereldwijd werd gebruikt. Ook Max Verstappen kon zich in deze woorden vinden, waardoor er weer veel ophef ontstond over deze verslaggeving.

Voorkeur

Martin Brundle geeft commentaar bij Sky, en ook hij was in de afgelopen weken kritisch op Verstappen. De oud-coureur krijgt in de podcast van Sky Sports F1 de vraag of hij zich kan vinden in de beschuldigingen van partijdigheid: "Nee, ik denk niet dat we dat doen. Ik denk niet dat er enige sprake van is. Ik ben een Brit. Ik ben een voormalig Britse Formule 1-coureur, en we zenden vooral uit naar een Britse omroep. Anderen nemen onze uitzending over en brengen het over de hele wereld. Dus hebben wij een voorkeur?"

Olympische Spelen

Brundle is van mening dat de partijdigheid bij andere sporten veel meer naar voren komt. De Britse commentator wijst naar grote sportevenementen: "Wanneer ik naar de Olympische Spelen, het wereldkampioenschap voetbal of het Europees kampioenschap voetbal kijk, zijn de commentatoren uiteraard ook voor het land waar ze vandaan komen. Ik denk dat we redelijk gebalanceerd zijn, dat geloof ik echt."