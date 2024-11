"Coulthard wijst naar Leclerc: "Puppy die soms nog op het tapijt plast"

Max Verstappen kan eind deze maand zijn vierde wereldtitel gaan pakken. Lando Norris heeft een wonder nodig om hem te verslaan, en ook voor Charles Leclerc moet er iets bijzonders gebeuren. David Coulthard ziet een groot verschil tussen Verstappen en Norris en Leclerc.

Verstappen stond wekenlang onder druk. Norris deed er alles aan om in te lopen in het wereldkampioenschap, en Leclerc kwam ook steeds beter in vorm. Alle ogen waren echter gericht op Norris, want hij opende de aanval op Verstappen. In Brazilië leek Verstappen een eind te maken aan de dromen van zijn Britse titelrivaal en vriend. Op een nat circuit greep Verstappen een overtuigende zege.

Zachtaardig

Oud-coureur David Coulthard stelt dat Verstappen anders is dan zijn rivalen. De Schotse analist legt het verschil tussen Verstappen en Norris uit in zijn podcast Formula for Success: "Ze zijn allebei heel zachtaardige en normale jongens buiten de auto. Ze worden hun eigen racepersoonlijkheid als ze in de auto stappen. Max steekt meer zijn ellebogen uit, meer dan Lando doet. Maar dit hoort bij het groeien in de Formule 1. In veel opzichten zijn het nog steeds jongens."

Puppy

Ook Leclerc kan volgens Coulthard nog niet altijd tippen aan het niveau van Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur komt met een opmerkelijke vergelijking: "Toen Max in de Formule 1 kwam, was hij als het 'eindproduct', met nog slechts een paar ruwe randjes. Anderen doen er wat langer over om hun top te bereiken. Charles Leclerc ook. Hij is nog steeds af en toe die puppy die op het tapijt plast. Zodra al die kleine foutjes eruit worden gehaald, denk ik dat we een gouden tijdperk tegemoet gaan in de Formule 1."