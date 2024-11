Hill wijst beste Perez-alternatief aan: "Ik zou voor Sainz gaan"

De positie van Sergio Perez is al maanden onderwerp van gesprek. Hij presteert niet goed, en dat zorgt voor frustratie bij zijn werkgever Red Bull Racing. Damon Hill denkt dat Red Bull ervoor had moeten kiezen om Perez te vervangen door Carlos Sainz, al weet hij dat dit niet realistisch is.

Perez blijft al bijna het hele seizoen ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan verlengde wel zijn contract bij Red Bull, maar dat geeft hem geen garantie voor de toekomst. Perez wordt al weken in verband gebracht met een vertrek, en meerdere coureurs worden gezien als zijn vervanger. Toch lijkt Perez goede hoop te hebben voor 2025, en gaan er verhalen rond over een nieuwe sponsordeal.

Oud-coureur Damon Hill denkt dat Red Bull voor een andere coureur had moeten kiezen. De Britse enkelvoudig wereldkampioen geeft zijn mening in de F1 Nation Podcast: "Ik zou Carlos Sainz in dat stoeltje hebben gezet, maar dat gaat niet gebeuren. Dus dan denk ik dat het Liam Lawson gaat worden, dat weet ik vrijwel zeker aangezien ze al met hem hebben gewerkt. Hier kom je ook in de wereld waar veel geld zit terecht. En als dat het geval is, dan kan het Franco Colapinto worden. Maar ik denk dat hij te onervaren is. Dus je ziet hem misschien bij Racing Bulls."