Verstappen vergeleken met Schumacher: "Het is uniek"

Max Verstappen liet vorige week in Brazilië zien wat hij in huis heeft. De drievoudig wereldkampioen vocht zichzelf vanuit het achterveld naar de zege. Het leverde hem een stroom aan complimenten op, en Timo Glock vergelijkt hem nu met Michael Schumacher.

Verstappen leek bezig te zijn met een rampzalig weekend op Interlagos. Zijn kwalificatie mislukte na een ongelukkige rode vlag en een motorstraf. Hierdoor moest hij als zeventiende aan de race beginnen, maar daar leek hij geen last van te hebben. Terwijl zijn concurrenten worstelden met de regenval, was Verstappen een klasse apart. Hij haalde veel coureurs in, en uiteindelijk kwam hij met een grote voorsprong als winnaar over de streep. Zijn vierde wereldtitel ligt hierdoor in handbereik.

Veel kenners zijn enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Zijn race in Brazilië levert hem alleen nog maar meer complimenten op. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock prijst Verstappen in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. Hij vergelijkt hem met Michael Schumacher: "Hij ligt nog ver achter qua wereldtitels, maar als het gaat om de kwaliteiten in de regen en de kwaliteiten als coureur, kan je Max op gelijke hoogte plaatsen als Michael Schumacher. Max is ongelooflijk goed, was hij altijd weten te bereiken in de race is buitengewoon. Het is uniek."