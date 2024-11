Herbert schrijft Norris nog niet af: "Maar Max blijft de grote favoriet"

Max Verstappen is dicht bij zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. In Las Vegas kan hij de definitieve genadeklap gaan uitdelen aan zijn titelrivaal Lando Norris. Johnny Herbert ziet Verstappen nog altijd als de grote favoriet, maar hij denkt dat het kampioenschap nog spannend kan worden.

In Brazilië deelde Verstappen een gevoelige tik uit aan Norris. De Brit leek een inhaalslag te hebben ingezet na de zomerstop, maar op het kletsnatte circuit van Interlagos sloeg Verstappen keihard terug. Hij startte de race als zeventiende, en hij vocht zichzelf naar voren. Na een klein beetje geluk en veel inhaalacties kwam Verstappen op indrukwekkende wijze als winnaar over de streep. Zijn voorsprong op Norris is nu groot genoeg om in Las Vegas de titel binnen te halen.

Titelstrijd

Oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert denkt ook dat Verstappen de titelfavoriet is. Herbert wil echter niet zeggen dat de titelstrijd is beslist. Aan Vision4Sport legt Herbert dit uit: "Norris moet gewoon blijven doen wat hij doet. Eén uitvalbeurt van Max zou een enorme verandering in het wereldkampioenschap teweeg kunnen brengen. Max blijft nog steeds de grote favoriet, zelfs als dat gebeurt. Max hoeft niet per se te winnen, alleen maar op het podium te eindigen. Hij weet wat hij moet doen en hij is dit seizoen veel volwassener."

Statement

Herbert denkt dat Norris nu met een beter gevoel rondrijdt. De FIA-steward denkt dat er een last van de schouders van zijn landgenoot is gevallen: "Norris gaat 2025 in met de wetenschap dat hij Max kan verslaan, ongeacht wat er gebeurt in de laatste drie races. Dat is een enorme psychologische barrière die hij heeft overwonnen. Hij heeft een statement gemaakt en Max tot het uiterste gedreven. Dat is geweldig, want dat is precies wat je moet doen met een tegenstander: hem van zijn stuk brengen en onder zijn huid kruipen."