Verstappen verrast Ecclestone: "Hij wil altijd winnen"

Max Verstappen kan zich later deze maand voor het vierde seizoen op rij tot wereldkampioen kronen. Afgelopen weekend maakte hij veel indruk in Brazilië, en dat levert hem veel complimenten op. Bernie Ecclestone vindt Verstappen één van de allerbesten, en hij prijst zijn mentale kracht.

Verstappen liet afgelopen weekend in een kletsnat Brazilië zien wat zijn krachten zijn. Terwijl zijn concurrenten worstelden in de regen, reed hij rond alsof hij eventjes boodschappen ging doen. Hij startte als zeventiende, maar hij kwam als winnaar over de streep. Het zorgt ervoor dat hij dicht bij zijn vierde wereldtitel is. In Las Vegas kan hij zijn titel prolongeren, en anders kan dat in Qatar of Abu Dhabi gebeuren.

Speciale kerel

Ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is onder de indruk. De Brit is vooral onder de indruk van de manier waarop Verstappen rijdt. In gesprek met The Daily Mail deelt Ecclestone zijn mening: "Ik weet niet of we ooit een andere Max gaan krijgen. Max is echt een speciale kerel. Hij is een racer, of het nou droog is of het regen. Hij is mentaal zo sterk. Hij wil altijd winnen."

Legendes

De vraag is dan ook of Verstappen bij de beste Formule 1-coureurs aller tijden hoort. Ook Ecclestone vindt dit een lastig vraagstuk, maar hij komt wel met een uitleg: "Ik denk dat Alain Prost de beste was. Hij kreeg nooit hulp, niet van de garage, vanuit de pits of over de radio. Vanaf het moment dat de race werd gestart tot het moment dat de vlag werd gezwaaid, was hij helemaal alleen. Dat soort dingen moet je ook meenemen." Ecclestone wijst ook naar een andere legende: "Jochen Rindt was heel getalenteerd, een speciale jongen, net als Max. Het is daarom heel lastig om er één uit te kiezen, want het waren toen andere tijden. Maar Max is supergoed. Honderd procent."