Wolff doet bijzondere onthulling over vertrek Hamilton

Lewis Hamilton maakte aan het begin van dit jaar bekend dat hij in 2025 overstapt naar het team van Ferrari. De Brit had de overstap niet overlegd met het team van Mercedes en bracht teambaas Toto Wolff pas eind januari - net voordat het nieuws wereldkundig werd - op de hoogte van zijn overstap. Wolff onthult nu dat hij toen al twee weken op de hoogte was van wat er zou gaan gebeuren.

De 39-jarige Lewis Hamilton zal na twaalf jaar afscheid gaan nemen van het team van Mercedes. De Brit, die zes rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen met de Zilverpijlen won, gaat in 2025 de overstap maken naar het team van Ferrari. Dit maakten Ferrari en de zevenvoudig wereldkampioen op 1 februari van dit jaar wereldkundig, maar het team van Mercedes was er toen pas net van op de hoogte gesteld.

Hamilton had eind januari namelijk gevraagd of hij naar het huis van Toto Wolff kon komen, omdat hij iets belangrijks moest vertellen. De Mercedes-coureur, die nog tot het einde van 2025 een contract had bij de Duitse renstal, vertelde de Oostenrijkse teambaas toen dat hij een ontbindingsclausule in zijn contract zou activeren, omdat hij in 2025 voor Ferrari zou gaan racen.

Telefoontje van Carlos Sainz sr.

Hoewel Wolff toen pas de officiële bevestiging van de overstap van zijn stercoureur kreeg, wist hij echter al langer van de transfer naar Ferrari, zo onthult de man uit Wenen nu in de High Performance Podcast. "De bel ging mij twee weken daarvoor al rinkelen. Carlos Sainz senior [de vader van Ferrari-coureur Carlos Sainz jr., die Ferrari aan het einde van het seizoen moet verlaten door de komst van Hamilton, red.] belde me en zei: dit is wat er gebeurt", vertelt Wolff.

"En toen waren er een paar vaders van coureurs die me belden. Zij hadden mij nog nooit gebeld, dus toen dacht ik: 'Oké, er is iets aan de hand.' Daarop stuurde ik een sms naar [Ferrari-teambaas, red.] Fred Vasseur met de tekst: 'Gaat onze coureur naar jou toe?' Ik kreeg geen reactie, en dat is héél ongebruikelijk voor Fred. Hij is een goede vriend. Dus ja, ik zag het aankomen."

Wolff probeert Hamilton te verrassen

Toen Hamilton eind januari een bezoek bracht aan het huis van Wolff, wist de Oostenrijker al wat hem verteld zou gaan worden. Daarom koos de Mercedes-teambaas ervoor om Hamilton juist te verrassen tijdens het gesprek. Wolff vertelde de Brit namelijk dat ze Simone Resta, de voormalig hoofdontwerper van Ferrari, naar Mercedes hadden gehaald.

"Toen Lewis in het huis arriveerde hebben we - zoals we altijd doen - even een praatje gemaakt over de kerstvakantie en dat soort dingen", vertelt Wolff. "Toen zei ik: 'Nou, we hebben iemand van Ferrari binnen gehaald. We hebben deze gast [Simone Resta, red.] gecontracteerd.' En Lewis zei: 'Oh, er is iets dat ik je moet vertellen.' En ja, toen hij dat zei, dacht ik het eerste moment: 'Dus dit gebeurt echt?'"