Hamilton verraste Wolff: "Miste kans te onderhandelen met topcoureurs"

Lewis Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij in 2025 overstapt naar Ferrari. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel, en hij zadelde Mercedes met een probleem op. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt nu dat hij baalde van de timing van Hamilton.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij gaat overstappen naar Ferrari. Zijn aankondiging domineert al het hele jaar het nieuws, maar hij zorgde ook voor een verrassing bij Mercedes. De renstal moest namelijk op zoek gaan naar een vervanger, en ze kozen voor jongeling Andrea Kimi Antonelli. Mercedes kon toen niet in gesprek gaan met topcoureurs als Charles Leclerc en Lando Norris, want die hadden vlak daarvoor hun contract verlengd.

Radar

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt nu terug op de aankondiging van Hamilton. De Oostenrijkse teambaas doet dat in het net verschenen boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane: "Ik had het absoluut op mijn radar staan dat Lewis weg zou gaan. Maar ik kon alleen niet begrijpen waarom hij naar een ander team zou overstappen, voordat we wisten of we competitief zouden zijn."

Leclerc & Norris

De late aankondiging van Hamilton bezorgde Wolff kopzorgen. Hij kon namelijk met geen enkele andere topcoureur in gesprek gaan, aangezien deze over dikke contracten beschikken: "Het gaf me ook geen tijd om te reageren. Ik moest met spoed bellen met onze partners en ik miste de kans om te onderhandelen met coureurs die een paar weken eerder hun contract hadden verlengd, zoals Charles Leclerc en Lando Norris. Het zette ons op een achterstand en dat had een commerciële impact. Maar neem ik dat persoonlijk op? Het was een zakelijke beslissing."