Briatore legt grote ontslagronde bij Alpine uit

Het team van Alpine beleeft een seizoen met veel ups en downs. Begin dit jaar vertrokken er veel belangrijke mensen bij het team, en het was onrustig achter de schermen. Flavio Briatore stelt dat er een ontslagronde heeft plaatsgevonden, hij legt uit dat dit belangrijk was.

Bij het team van Alpine is er dit jaar veel gebeurd. Begin dit jaar verlieten veel belangrijke namen het team, en daarnaast werd het einde van het motorprogramma aangekondigd. In zomer werd bekend dat Bruno Famin zou terugtreden als teambaas, en hij werd opgevolgd door Oliver Oakes. Daarnaast werd voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore teruggehaald naar het team als speciaal adviseur.

Voorjaarsschoonmaak

Briatore ging direct aan de gang bij het team, en zijn invloed lijkt groot te zijn. Bij het team zijn flink wat aanpassingen doorgevoerd en veel mensen zijn vertrokken. Bij Sky Italia legt Briatore dit uit: "Dit jaar hadden we een soort voorjaarsschoonmaak. We hadden een stap met de auto voor 2024 gezet om ons te focussen op de single seater voor 2025. De anderen moesten een stap terugzetten om daarna door te gaan, in tegenstelling tot ons. Wij gaan in een streep vooruit."

Renault-tijd

Briatore is van mening dat de ontslagronde belangrijk en nodig was. De Italiaan stelt dat het team nu op een andere manier is ingericht: "We moesten terug naar de situatie dat de mensen bij het raceteam zouden werken, en niet in de kantoren. We hebben alles weer teruggezet naar waar het moet zijn. Alpine UK is nu helemaal onafhankelijk van de rest. We zijn nu terug zoals het in de tijd met Renault was. De engineers die er nu zijn, zijn alleen de Formule 1-engineers. Alles is gefocust op het team. Degenen die eruit moesten, die zijn eruit gegaan. Toen ik hier binnenkwam waren er 1150 mensen. Nu zijn het er 850."