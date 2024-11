'Alpine overweegt Doohan te vervangen door Colapinto voor 2025'

Franco Colapinto maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De jonge Argentijn doet het goed als invaller bij Williams, maar hij heeft nog geen zitje voor 2025. Meerdere teams zouden interesse in hem hebben, en nu wordt hij ook in verband gebracht met Alpine.

Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. De Argentijn doet het zeer goed en hij wist al meerdere keren punten te scoren. Aangezien Williams Carlos Sainz heeft vastgelegd voor 2025, kan Colapinto hier niet op een stoeltje rekenen. Hij kan aanblijven bij Williams in een andere rol, maar meerdere teams lijken interesse te hebben in zijn diensten.

Alpine

In de afgelopen weken werd hij veelvuldig in verband gebracht met Red Bull. Het ging dan niet om een zitje bij VCARB, maar bij het grote Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Of dit echt gaat gebeuren, is vanzelfsprekend nog heel erg onduidelijk. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou er nog een team verregaande interesse hebben in Colapinto. Ook Alpine zou hem namelijk willen aantrekken.

Doohan

De krant meldt dat Alpine-adviseur Flavio Briatore van gedachten is veranderd over de line-up voor 2025. Hij zou graag Colapinto willen aantrekken voor het komende seizoen, en dat zou ten koste moeten gaan van Jack Doohan. De Australiër is momenteel de reservecoureur van Alpine, en hij werd eerder dit jaar aangekondigd als vervanger van Esteban Ocon voor 2025. Briatore zou nu dus zijn zinnen hebben gezet op Colapinto, en volgens La Gazzetta dello Sport kan er daarmee een zeer snel einde kunnen komen aan de F1-droom van Doohan.