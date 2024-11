"Mercedes zoekt nog precieze oorzaak problemen Hamilton".

Lewis Hamilton kende in Brazilië een rampzalig raceweekend. Zijn prestaties waren niet goed, en hij had heel erg veel last van gestuiter. Zijn Mercedes leek een soort stuiterbal, en dat zorgde voor veel ongemakken. Bij Mercedes weten ze nog niet wat er precies aan de hand was.

Op het vers geasfalteerde circuit van Interlagos had Hamilton het zwaar. Hij kon de juiste snelheid niet vinden, en direct vanaf de eerste vrije training klaagde hij over problemen. Zijn wagen was enorm aan het stuiteren, en daardoor had Hamilton heel erg veel last van lichamelijke ongemakken. Hij verbeet de pijn en uiteindelijk kwam Hamilton als tiende over de streep, en dat leverde hem één puntje op.

Afstelling

Hamiltons teamgenoot George Russell kende wel een goed weekend. De vraag is dan ook wat er aan de hand was met Hamiltons auto. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin probeert het verschil uit te leggen in debrief van Mercedes: "De coureurs hoeven niet hetzelfde te rijden en we laten ze hun eigen afstelling ontwikkelen. En als een van hen het goed doet, dan neem je vaak elementen van die afstelling, en zet je het op de andere auto."

Sprintrace

Shovlin weet niet helemaal wat er precies aan de hand was met de wagen van Hamilton. Hij heeft wel een kleine verklaring, want hij stelt dat het vooral te maken had met het gebrek aan grip aan de achterkant van de auto: "Als we kijken naar hoe hij zijn auto had afgesteld, is het niet duidelijk waar het vandaan kwam. Maar in de sprintrace genereer je meer temperatuur zodra je minder grip hebt en overstuur krijgt bij het uitkomen van de baan. Dat alleen al verlengt het probleem."