Hülkenberg onthult: Marshals waren aan het feesten nadat ze me hadden geholpen

Nico Hülkenberg werd in São Paulo de eerste coureur in zeventien jaar die gediskwalificeerd werd tijdens een race. De Duitser kreeg deze straf, omdat hij door de marshals teruggeduwd werd op de baan, nadat hij in bocht één leek gestrand. De Haas-rijder onthult na de race dat de marshals aan het feesten waren, nadat ze hem hadden geholpen.

De Grand Prix van Brazilië was er voor Haas-coureur Nico Hülkenberg één om snel te vergeten. De Duitser, die al ver buiten de punten reed, maakte in ronde 27 een fout, waardoor hij in bocht één ver buiten de baan belandde. Dat is normaal gesproken geen probleem, omdat de muren in die bocht ver van het asfalt verwijderd zijn en er genoeg uitloopstrook is om je weg weer te kunnen vervolgen. Maar dat was voor Hülkenberg toch net even een ander geval. De 37-jarige was met zijn bolide namelijk vast komen te zitten op de heuvelrug van de uitloopstrook en hing met zijn rechter voorwiel in de lucht, waardoor hij geen kant meer op kon. Een uitvalbeurt leek dan ook onvermijdelijk.

Maar in plaats van dat de man uit Emmerik uitviel, besloten de Braziliaanse marshals hem terug de baan op te duwen, waardoor hij verder kon rijden. Dit is echter tegen de reglementen, waarin staat dat coureurs geen hulp van buitenaf mogen inschakelen. De wedstrijdleiding had daarom geen andere keus dan de Duitser te diskwalificeren.

Feestende marshals

Als de Haas-coureur na de race terugblikt op het incident, onthult hij dat marshals aan het feesten waren nadat ze hem hadden geholpen. "Ze [de marshals, red.] kwamen naar buiten, duwden me van de heuvelrug af en waren erg blij met zichzelf", vertelt hij tegenover Motorsport.com. "Ze waren aan het feesten en duwden me richting de baan, en zeiden: 'Kom op, ga, deze race is nog niet afgelopen'. Op dat moment denk je er niet echt over na. Het kan je ook niet schelen om eerlijk te zijn. Ik dacht ik ga gewoon door en ik zie later wel wat de gevolgen zijn."

Eerste zwarte vlag in zeventien jaar

Hij werd dus uiteindelijk tijdens de rode vlag - veroorzaakt door de crash van Colapinto -gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding. Hülkenberg werd zodoende de eerste coureur in zeventien jaar die de zwarte vlag kreeg tijdens een race. De laatsten die de zwarte vlag kregen, waren Giancarlo Fisichella en Felipe Massa tijdens de GP van Canada van 2007. Beide coureurs reden destijds de pitstraat uit, terwijl de lichten op rood stonden.