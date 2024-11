Tsunoda zag koppositie door zijn vingers glippen

Yuki Tsunoda kende in Brazilië een goed raceweekend. Hij vocht geruime tijd mee om de kopposities, maar hij werd uiteindelijk zevende. Tsunoda stelt dat een gok op een pitstop hem de kans heeft gekost om de race te kunnen leiden. Dat betekent niet dat hij zwaar teleurgesteld is.

Tsunoda kende op zondagochtend de beste kwalificatie uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij noteerde derde tijd en hij wist zijn positie in de kopgroep knap vast te houden. Toen het harder begon te regenen behoorde de Japanse VCARB-coureur tot de groep coureurs die een pitstop maakten. Dit was een kostbare gok, want een aantal rondes later werd de race stilgelegd na een crash van Franco Colapinto onder de Safety Car. Dit betekende dat de andere coureurs onder de rode vlag van banden konden wisselen.

Na afloop van de race baalde Tsunoda van de dure gok van VCARB. De Japanner stelt dat hij de race had kunnen leiden. Tsunoda legt zijn opvallende claim uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat wat wij deden, het wisselen naar de wets, goed was. Toen kwam de Safety Car op de baan en werd er met de rode vlag gezwaaid, en vanaf dat punt ging het eigenlijk bergafwaarts. Als er niet met de rode vlag was gezwaaid, dan denk ik dat waarschijnlijk op een gegeven moment veel auto's had ingehaald, en dat ik misschien op P1 had gereden. Maar het kwam niet naar ons toe."