Steward Herbert prijst Verstappen: "Dit was een verbluffende race"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een zeer sterke race in Brazilië. Het levert hem veel complimenten op, en ook steward Johnny Herbert was onder de indruk. Hij denkt dat de titelstrijd nu wel is beslist en hij vergelijkt Verstappen met grootheden uit het verleden.

Herbert ontving in de afgelopen weken veel kritiek. Hij was bij een aantal races aanwezig als steward, en hij was medeverantwoordelijk voor een aantal straffen voor Verstappen. Na afloop sprak hij zich dan over deze zaken uit bij gokplatformen. Het zorgde ervoor dat hij werd beschuldigd van partijdigheid, deze beschuldigingen kwamen onder meer van Verstappens vader Jos.

Verbluffende race

Herbert stelt nu dat hij enorm onder de indruk was van de prestaties van Verstappen in Brazilië. De Britse oud-coureur en steward geeft zijn mening in gesprek met SafestBettingSites: "De titelstrijd moet nu wel voorbij zijn. Als je rijdt zoals Max dat deed, dan verdien je het om je in die positie te bevinden. Hij heeft de titel verdiend, dat was een verbluffende race. Het waren lastige omstandigheden op een veeleisende baan en daar is hij uitstekend mee omgegaan. De eerste ronde toonde aan dat zijn racementaliteit- en vaardigheid zo veel beter is dan wie dan ook. Hij heeft een angstwekkend geloof in zichzelf en plaatst de auto waar deze hoort."

Genialiteit

Herbert vindt die prestaties van Verstappen ontzettend knap, maar hij vraagt zich wel af waarom hij dat niet eerder deed: "Waarom deed hij wat hij in Mexico deed, terwijl hij in Brazilië heeft laten zien dat dit niet nodig is? Het was briljant om te zien wat hij deed. Hij laat zien dat hij volwassen wordt en zijn snelheid is ongelooflijk." Herbert vergelijkt Verstappen vervolgens met legendes uit het verleden: "Dit was een van de beste races ooit. Het geloof dat hij in zichzelf heeft, is zoals Schumacher en Senna, die zeiden dat er momenten waren waarop je als het ware uit je eigen lichaam trad en alles perfect was. Van wat ik zondag zag, was dat zo'n dag voor Max waarop hij pure genialiteit toonde."