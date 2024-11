"Jos Verstappen haalt uit naar Herbert: "Steward moet niet met de pers praten"

Max Verstappen werd tijdens de Grand Prix van Mexico tweemaal bestraft met tijdstraf van tien seconden. Deze kreeg de Nederlander na een gevecht met zijn titelrivaal Lando Norris. Zijn vader, Jos Verstappen, kan zich vinden in de tweede straf, maar vindt dat de stewards consistenter moeten handelen.

De knotsgekke Grand Prix in Mexico-Stad was er één voor Max Verstappen om snel te vergeten. De Nederlander kwam opnieuw in een rechtstreeks duel met titelrivaal Lando Norris terecht, en ging volgens de wedstrijdleiding tweemaal over de schreef. De Red Bull-coureur werd tweemaal bestraft met een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij niet verder kwam dan de zesde plek in Mexico. En in Brazilië werd de Nederlander opnieuw gestraft voor een overtreding tijdens de virtual safety car.

Als Jos Verstappen gevraagd wordt naar het gevecht tussen zijn zoon Max en titelrivaal Lando Norris, geeft de Nederlander aan dat hij de tweede straf - voor het incident in bocht acht in Mexico - kon begrijpen, maar hij uitte ook kritiek op de stewards. Verstappen sr. is namelijk van mening dat er geen consistentie zit in de manier van handelen van de stewards. "Het hangt ook een beetje van de straffen af. De ene keer geven ze vijf seconden, de andere keer tien seconden. Ook daar moet een lijn in komen, zodat iedereen weet wat voor straf hij gaat krijgen", stelt de vader van de drievoudig wereldkampioen tegenover Viaplay. "De tweede actie [Verstappen gooit auto aan binnenkant van Norris in bocht acht in Mexico, red.] vond ik dat Max te ver ging. Hij vindt dat nu zelf ook, denk ik. Ik zeg het ook gewoon eerlijk, en zeg het ook tegen hem. Dat is allemaal prima. Ik denk ook dat je gewoon open en eerlijk moet zijn."

Als er iemand na de Grand Prix in Mexico-Stad ook open en eerlijk was, was dat wel steward Johnny Herbert. De voormalig Formule 1-coureur was in Mexico één van de stewards en liet zich afgelopen week in de media meermaals uit over de straffen en het rijgedrag van de Red Bull-rijder. Jos Verstappen is daar niet van gediend en zet Herbert op zijn plek. "Een steward moet helemaal niet met de pers praten. Een steward moet gewoon zijn werk doen en constant werk afleveren, en dat is nu zeker niet het geval."