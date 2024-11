Crashende Sainz in zak en as: "Nachtmerrie"

Carlos Sainz viel in Brazilië van zijn roze wolk af. Een week na zijn oppermachtige zege in Mexico crashte hij twee keer op één dag. De teleurstelling bij Sainz was heel erg groot, en na afloop wist hij nog steeds niet helemaal wat er precies was gebeurd in de kwalificatie en de race.

Door de hevige regenval op de zaterdag was de kwalificatie verplaatst naar zondagochtend. Het werd een chaotische sessie met zeer veel incidenten. Ook Sainz crashte, en dat zorgde ervoor dat de Ferrari-monteurs hard moesten doorwerken. Ze hadden de wagen van Sainz net op tijd gerepareerd, maar hij moest wel vanuit de pitlane starten. Hij reed lang rond in het middenveld, totdat hij vlak na de hervatting van de race crashte.

Voor de tweede keer op één dag had Sainz zijn Ferrari afgeschreven. De Spanjaard baalde als een stekker, en bij de internationale media deed hij zijn verhaal: "Ik had twee heel vreemde en onfortuinlijke crashes vandaag. Het was een soort nachtmerrie-dag. Eerlijk gezegd, bij beide gevallen zag ik geen signalen van een crash, dus ik kon er niets aan doen om dit te vermijden. Maar, op hetzelfde moment was het niet makkelijk om hier in te halen. Ik startte vanuit de pitlane, dus het zou altijd lastig worden om punten te pakken. Ik wil het hele team mijn excuses aanbieden voor die twee crashes. Ik hoop dat we sterker terug kunnen komen."