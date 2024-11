Marko prijst Verstappen: "Hier kon je zien wie de echte kampioen is"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op bijzondere wijze de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. Hij startte als zeventiende, maar in de regen haalde hij al zijn rivalen in. Helmut Marko is trots en hij denkt dat de wereldtitel op dit moment wel binnen is.

Verstappen heeft een aantal zware weken achter de rug. In Austin en Mexico vocht hij felle duels uit met zijn titelrivaal Lando Norris, maar dat ging niet helemaal naar wens. Het zorgde voor een aantal controversiële straffen, en Verstappen ontving bakken met kritiek. De kritische woorden waren vooral afkomstig vanuit het Verenigd Koninkrijk, en bij Red Bull ergerde iedereen zich dood aan die kritieken.

Onzin

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko vond die kritiek veel te ver gaan. Hij is dan ook enorm blij met de spectaculaire zege van Verstappen in Brazilië. In gesprek met De Telegraaf haalt Marko zijn gram: "Al die onzin die is verspreid en dan dit. Max was aan het vliegen. Hij was foutloos en dat konden we van Lando Norris niet zeggen. Of dit een reuzenstap naar de titel is? Nee, ik denk dat dit de titel is. Hier kon je zien wie de echte kampioen is."

Weddenschap

Weinig mensen hadden rekening gehouden met een zege van Verstappen in Brazilië. Marko voorspelde op zaterdagavond al een masterclass van zijn stercoureur. Ook binnen Red Bull had niet iedereen dit zien aankomen, zo legt Marko uit: "Met Max' race-engineer had ik gewed dat Max op het podium zou komen. GP dacht van niet. We hadden er honderd dollar opgezet. Maar ik zei alleen een podium en geen overwinning. Max wil het altijd weer beter doen."