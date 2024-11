Jos Verstappen slaat terug: "Engelse oud coureurs hebben Max getergd"

Max Verstappen reed vandaag een ijzersterke race op het circuit van Interlagos. Hij startte als zeventiende en hij vocht zichzelf naar de overwinning. Jos Verstappen was enorm trots op zijn zoon en hij stelt dat alle Engelsen hem in de afgelopen dagen hebben getergd.

Verstappen heeft een verhitte triple header achter de rug. De Nederlander was in Austin en Mexico betrokken bij veelbesproken duels met Lando Norris, en dat leverde hem veel kritiek op. Vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk kwamen er veel felle woorden richting Verstappen. De Nederlander haalde op de mediadag uit naar deze kritieken, maar hij sloeg vandaag vooral terug op de baan. Hij reed een sterke race en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Verstappen was na afloop superblij, en dat gold zeker ook voor zijn vader Jos Verstappen. De oud-coureur glunderde van trots toen hij zich uitsprak bij Viaplay: "Ik denk dat Max ontzettend getergd was. Zeker na de Engelse journalisten, de Engelse ex-coureurs en de commentatoren." Verstappen senior had niet verwacht dat zijn zoon dit kon: "Ik heb veel met hem meegemaakt, maar deze race was één van de allerbesten." De voorsprong van 62 punten op Norris doen hem ook goed: "Laten we hopen dat het genoeg is. We hebben gezien dat er heel snel van alles kan gebeuren, maar met drie wedstrijden te gaan hebben we iets meer rust. Het ziet er goed uit."