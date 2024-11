Waanzinnige Gasly apetrots: "Geweldig voor het hele team"

Niemand had op zondagochtend verwacht dat er twee Alpines op het podium zouden staan in Brazilië. Maar in de bizarre regenrace op het circuit van Interlagos werden dromen werkelijkheid. Pierre Gasly reed een geweldige inhaalrace en hij kwam als derde over de streep.

Gasly kende op zondagochtend een rampzalige kwalificatie. Hij had pech met de rode vlag en hij viel al af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. In de race hield hij het hoofd koel en profiteerde hij van de enorme chaos om hem heen. Na de rode vlag bevond hij zich vlak achter de podiumposities. Na wat foutjes van anderen wist hij zich op te werken naar de derde plaats. Hij kwam achter zijn teamgenoot Esteban Ocon en Max Verstappen als derde over de streep.

De vreugde bij Alpine was reusachtig. Na een seizoen vol tegenvallers en negatieve momenten sloegen ze nu toe. Gasly was dronken van vreugde toen hij sprak met interviewer van dienst Rubens Barrichello: "Dit is geweldig voor het hele team. We hebben een zwaar seizoen en het was lastig om punten te scoren. In deze omstandigheden is alles mogelijk en we bleven er tot het einde in geloven. Ik denk dat niemand op hun bingokaart had staan dat wij met twee auto's op het podium zouden staan dit seizoen. Het is fantastisch. Ik ben zo blij, ik ben enorm trots op het team. Met zo'n zwaar seizoen zou het makkelijk zijn om op te geven. We hebben nooit opgegeven. En hier staan we."