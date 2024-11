Piastri zwaar teleurgesteld na kwalificatie: "Enorm frustrerend"

Oscar Piastri leek op weg naar een mooi kwalificatieresultaat, maar een fout in bocht één gooide roet in het eten. De man uit Melbourne is dan ook zwaar teleurgesteld.

McLaren-coureur Oscar Piastri kende twee teleurstellende weekenden achter elkaar in Austin en Mexico-Stad. De 23-jarige coureur was er dan ook op gebrand om zich tijdens het raceweekend in São Paulo te revancheren, en dat lukte tot dusver zeer aardig. Hij ging op vrijdag met de sprintpole aan de haal en had op zaterdag de sprintrace gewonnen als hij zich niet had opgeofferd voor teamgenoot Lando Norris.

"Het is erg teleurstellend"

Deze vorm hoopte hij op zondagochtend vast te kunnen houden tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace, die onder zeer lastige omstandigheden werd afgewerkt. De regen deerde de man uit Melbourne echter niet, want hij was onwijs snel, en leek één van dé grote favorieten voor de pole position te zijn. Zover kwam het echter niet voor de Australiër, want hij maakte in de allesbeslissende run een remfout in bocht één, waardoor P8 het maximaal haalbare was.

Als Piastri na de kwalificatie gevraagd wordt naar het moment, steekt hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik had een lock-up en ging van de baan. Het is erg teleurstellend, want we hadden een snelle auto. Het is enorm frustrerend", vertelt de McLaren-rijder tegenover Viaplay.

Op de baan blijven

De tweevoudig Grand Prix-winnaar hoopt vanaf P8 nog enige rol van betekenis te kunnen spelen tijdens de race, en weet hoe hij dat kan doen. "Het gaat een erg lastige race worden. De baancondities zijn erg tricky. We gaan wel zien wat het gaat worden. Het belangrijkste tijdens de race is om op de baan te blijven, dat gaat een cruciaal onderdeel van de race van vanmiddag zijn."