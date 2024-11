Russell dolblij na P2 in kwalificatie: "Geweldig"

George Russell heeft zich een tikkeltje onverwachts gekwalificeerd op de eerste startrij voor de Grand Prix van Brazilië. De Brit kwam iets meer dan een tiende tekort voor de pole, maar is dolgelukkig met zijn tweede startplek.

Mercedes-rijder George Russell kende geen gemakkelijke kwalificatie. De Brit stond in Q1 lange tijd op de achttiende plaats, maar wist het uiteindelijk toch tot Q3 te schoppen. In het laatste en beslissende deel van de sessie kwam de man uit King's Lynn als een duveltje uit een doosje, en leek hij zelfs mee te kunnen strijden om de pole. Hij kwam uiteindelijk iets meer dan een tiende tekort om McLaren-coureur Lando Norris te verslaan, maar zijn snelste tijd was wel genoeg voor een plek op de eerste startrij. "Ik ben erg blij om op P2 te staan", vertelt Russell tegenover F1.com.

Doordat de kwalificatie gisteren niet door kon gaan vanwege de ehvige regenval, moest de sessie 7:30 uur lokale tijd afgewerkt worden. De coureurs moesten dus vroeg hun bed uit, maar dat lijkt Russell wel te liggen. Hij oppert zelfs het idee om vaker zo vroeg te gaan kwalificeren. "Ik vond het geweldig. Het deed me denken aan de dagen van het karten, wakker worden en ontbijten in je racepak, gewoon eropuit gaan en rijden. Dus misschien moeten de jongens eens nadenken over het toekomstige format, misschien is dit het format."

Maar wat kan Russell vanaf de tweede plaats? Kan hij meedoen om de overwinning? "Het was een geweldige sessie, maar laten we kijken wat we kunnen doen in de race."