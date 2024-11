Verstappen verwacht chaotische dag: "Weer is onvoorspelbaar"

Max Verstappen en zijn collega's moeten vandaag vroeg hun bed uit. Om 07:30 lokale tijd wordt de kwalificatie namelijk al verreden. De regen gooide op zaterdag roet in het eten, en ook de dag vandaag ziet er anders uit dan gepland. Verstappen vindt het jammer dat er niet op de normale tijd kon worden verreden.

Verstappen speelde weer een hoofdrol op de zaterdag in Brazilië. De Nederlander ontving een opvallende tijdstraf na afloop van de sprintrace, en daarna keek men vooral naar hem voor de kwalificatie. Normaal gesproken komt hij sterk voor de dag in regen, en aangezien hij een gridstraf op zak heeft, kan een goede kwalificatie hem helpen. Verstappen moet zich blijven concentreren, want het belooft een drukke dag te worden.

Jammer

Verstappen baalde stiekem wel een beetje dat de kwalificatie niet doorging. De Nederlander keek terug op de zaterdag in een persbericht van Red Bull: "Het is jammer dat we niet de baan op konden om de kwalificatiesessie af te werken. In de sprintrace was ons tempo best goed. Jammer genoeg kwamen we vast te zitten in een DRS-trein, dus we moesten geduld hebben en we konden niet veel doen. Uiteindelijk kwam ik goed uit bocht drie en kon ik Leclerc inhalen. Ik had het gevoel dat ik de strijd aan kon gaan met de auto's voor me, maar helaas kwamen we rondjes tekort en kregen we gele vlaggen."

Straf

Verstappen kijkt ook voor het eerst terug op zijn tijdstraf. Hij had zich niet aan de deltatijd gehouden, en daarom kreeg hij een straf van vijf seconden: "Het was jammer dat we een straf kregen, maar voor mij was het een positieve race. We hadden de snelheid en we zaten in de strijd. Dat was goed, want dat was in de vorige races niet het geval. Het weer is momenteel erg onvoorspelbaar en we weten niet wat er zondag gaat gebeuren. Het zal erg spannend worden, maar hopelijk hebben we weer een positieve dag."