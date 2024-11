'Red Bull verdenkt McLaren van bizarre truc met banden'

Terwijl de regen de kwalificatie in Brazilië plat legt, gaat er een nieuw gerucht rond in de paddock. Ditmaal gaat het om een zaak bij McLaren en een aantal andere teams. Het zou gaan om een opvallend trucje om oververhitting van de banden te voorkomen. Red Bull zou aan de bel hebben getrokken.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over relletjes in de paddock. Eerst werd er gewezen naar de achtervleugel van McLaren die zou doorbuigen, en daarna ging het over een trucje van de bib bij Red Bull. Het zorgde voor veel relletjes, en de FIA vroeg de teams om deze systemen niet meer te gebruiken. Nu lijkt er een nieuwe rel te gaan losbarsten, met ditmaal Red Bull als het team dat klaagt.

Oververhitting

Volgens Auto, Motor und Sport heeft Red Bull in Brazilië aan de bel getrokken bij de FIA. Ze wijzen naar een aantal teams, waaronder McLaren. Het zou gaan om een trucje om oververhitting bij de banden te voorkomen. Volgens AMuS beschuldigt Red Bull de concurrentie ervan dat ze de banden zouden vullen met water. Op deze manier zouden de banden niet gaan oververhitten. Naast McLaren zouden nog een aantal andere teams hiervan profiteren.

Onderzoek

Het water zou via het ventiel aan de banden worden toegevoegd. Dit is volgens AMuS een zeer riskante tactiek, en het zou de bedoeling zijn dat het water verdampt. De FIA zou de zaak al aan het onderzoeken zijn, maar in Austin en Mexico hebben ze geen verdachte zaken gezien. Als er iets aan de hand is met de banden, moet bandenleverancier Pirelli dit melden bij de FIA. De FIA en Pirelli willen niets zeggen, en volgens AMuS wordt het door sommigen gezien als een storm in een glas water.

Red Bull

Red Bull heeft volgens AMuS zelf jaren geleden ook geëxperimenteerd met dit trucje. Toen zou het echter nog niet tegen de regels zijn, maar inmiddels heeft de FIA deze maas in de wet gedicht. Bij Red Bull denkt men dat voormalige werknemers van het team de truc nu toepassen bij hun nieuwe werkgever. Of ze hier specifiek wijzen naar McLaren, is niet duidelijk. De Britse renstal wordt wel gezien als één van de teams dit hier gebruik van maakt.