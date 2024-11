Norris 'niet trots' op winst in sprintrace: "Maar we hebben goed samengewerkt"

Lando Norris heeft de sprintrace in Brazilië op zijn naam geschreven. De Brit reed de hele race op de tweede plaats, maar werd drie ronden voor het einde voorbij gelaten door teamgenoot Oscar Piastri, die hem de overwinning gunde met het oog op het rijderskampioenschap. Na de sprintrace stelt Norris 'niet trots' te zijn op zijn overwinning, maar hij is zijn teamgenoot erg dankbaar.

Het team van McLaren was gisteren zeer dominant op Interlagos. De Britse renstal was met Norris het snelst tijdens VT1, SQ1 en SQ2 en greep in het laatste en beslissende deel van de sprintkwalificatie een zeer dominante 1-2. Piastri ging met de pole aan de haal, terwijl Norris tweede werd. de Australiër was erg blij met zijn pole en wilde vol voor de winst gaan, maar gaf ook direct aan dat hij zijn overwinning in de sprintrace wilde opofferen voor zijn Britse teamgenoot. Piastri stelde dat Norris de punten harder nodig heeft in de strijd om het wereldkampioenschap, dus was de grote vraag tijdens de sprintrace: wanneer gaat Piastri Norris voorbij laten?

Het team van McLaren wachtte daar echter zeer lang mee, tot ongenoegen van Norris. De man uit Bristol klaagde over de boordradio over de situatie, en liet weten dat hij zich afvroeg wat ze aan het doen waren, want ze hadden hier immers voor de race al over gesproken, stelde de Brit. Uiteindelijk duurde het tot ronde 22: Piastri ging bij het ingaan van bocht vier aan de kant voor zijn Norris, die daardoor de overwinning pakte tijdens de sprintrace.

Als de drievoudig Grand Prix-winnaar na de race gevraagd wordt naar zijn race, geeft hij 'niet trots' te zijn om op deze manier te winnen. "Ik ben er niet trots op, maar we hebben als team goed samengewerkt, dus ik bedank Oscar", vertelt de Brit tegenover F1.com. "We hebben het als team geweldig gedaan. Dit was het resultaat dat we wilden. Oscar verdiende het, maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Dus ik bedank hem en het team. We hadden een geweldig tempo, dus ik kijk uit naar de kwalificatie en de race van morgen."

"Ik voelde dat ik iets sneller was"