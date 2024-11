Vloekende Leclerc ontloopt taakstraf en krijgt flinke boete

Charles Leclerc is door de stewards bestraft voor het schelden tijdens de persconferentie in Mexico. De Monegask moest zich vandaag in Brazilië melden voor het gebruik van het woordje 'fuck'. De stewards hebben hem een boete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk gegeven.

Leclerc werd na afloop van de Mexicaanse Grand Prix tijdens de persconferentie gevraagd hoe hij zich voelde tijdens een moment in de race. Leclerc gebruikte bij zijn antwoord het woordje 'fuck', maar hij realiseerde zich direct dat dit niet de bedoeling was. Hij bood direct zijn excuses aan, en hij verwees grappend naar Max Verstappen. De Nederlander ontving in Singapore een taakstraf voor hetzelfde vergrijp.

Leclerc krijgt een minder hoge straf. De stewards hebben besloten hem een boete van 10.000 euro te geven, waarvan de helft voorwaardelijk. Als hij binnen twaalf maanden een soortgelijke overtreding maakt, moet hij de volledige boete betalen. Volgens de stewards is dit taalgebruik niet volgens de regels, en heeft Leclerc zijn excuses ook tijdens het verhoor weer aangeboden. Hij heeft bij de stewards aangegeven dat hij begrijpt dat hij een rolmodel is, en dat dit taalgebruik hier niet bij past. De stewards nemen in hun beslissing mee dat Leclerc tijdens de persconferentie al sorry had gezegd. Volgens de stewards was deze overtreding niet van hetzelfde niveau als de recentste zaak, die van Verstappen, dus daarom hebben ze hem een boete gegeven.