Leclerc geschokt door tempo McLaren: "Ze zijn zo snel"

Charles Leclerc moest het in de sprintkwalificatie doen met de derde tijd. De Ferrari-rijder stelt dat hij gemaximaliseerd heeft, want McLaren was volgens hem simpelweg te snel. Hij betwijfelt of McLaren überhaupt te verslaan zal zijn dit weekend.

Het team van McLaren heeft een zeer sterke vrijdag achter de rug. De Britse renstal was met Lando Norris het snelste in VT1, SQ1 en SQ2 en greep met Oscar Piastri in het laatste en beslissende deel van de sprintkwalificatie de pole. De enige rijder die nog enigszins in de buurt kon komen, was Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask was tweeënhalve tienden langzamer dan de McLarens, maar was daar eigenlijk wel tevreden mee. "Ik ben blij omdat we het resultaat voor vandaag hebben gemaximaliseerd. Ik denk niet dat er vandaag iets beters had gekund", vertelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar tegenover F1.com, die geschokt was door de snelheid van het team uit Woking. "De McLarens zijn zo snel, dus we staan ​​dit weekend een beetje op achterstand. Het zal hoe dan ook belangrijk zijn om zo veel mogelijk punten te pakken."

"We zullen er alles aan doen om ze uit te dagen"

Charles Leclerc is sinds de zomerstop bezig aan een zeer sterke reeks. De Monegask wist twee van de zes Grands Prix te winnen en stond alleen in Singapore niet op het podium. Deze reeks hoopt hij in Brazilië een vervolg te kunnen geven met een overwinning, maar dat zal volgens de Monegask erg lastig gaan worden door het ongekende tempo van de McLarens. Als hij na de sprintkwalificatie de vraag krijgt of hij denkt dat McLaren dit weekend onverslaanbaar zal zijn, antwoordt Leclerc: "Ik vind het niet leuk om dit zo vroeg in het weekend te zeggen, dus we zullen er alles aan doen om ze uit te kunnen dagen. Maar als ik kijk naar het tempo dat ze vandaag hebben laten zien, denk ik dat ze bijzonder sterk waren."