Hamilton hijst witte vlag: "Het is wat het is"

Lewis Hamilton kende een rampzalige sprint kwalificatie in Brazilië. Op het hobbelige asfalt van Interlagos kwam hij niet verder dan de elfde tijd. Hamilton legde zich neer bij het resultaat, hij stelt dat hij zich niet zo druk meer maakt om dit resultaat. Hij kijkt liever vooruit naar de rest van het weekend.

Hamilton worstelde de hele vrijdag met het gehobbel. De organisatie heeft het circuit recent voorzien van een nieuwe laag asfalt, maar dat heeft de baan er niet bepaald beter op gemaakt. Veel coureur worstelen de hobbelige ondergrond, en vooral de Mercedessen lijken er problemen mee te hebben. Hamilton klaagde in de training al over pijn, en in de sprint kwalificatie kampte hij weer met de hobbelproblemen.

De elfde tijd was niet waar hij op had gehoopt. Er liggen nog genoeg kansen voor hem in de sprintrace van morgen, maar Hamilton lijkt daar de witte vlag al voor te hijsen. In gesprek met F1 TV haalt hij zijn schouders erover op: "Het is wat het is. Ik maak me er niet echt druk om, als ik eerlijk ben. Als ik in staat ben om vooruit te komen in de sprintrace, dan is dat gewoon geweldig. Maar ik zal het in de kwalificatie opnieuw gaan proberen, wat veranderingen aan de auto aanbrengen en kijken wat we kunnen doen."