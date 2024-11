Jos Verstappen zwaar ontevreden over Red Bull-problemen

Max Verstappen kende geen sterke sprint kwalificatie in Brazilië. De Nederlander moest genoegen nemen met de vierde tijd, maar daar was hij niet tevreden mee. Ook zijn vader Jos Verstappen is van mening dat dit simpelweg niet goed genoeg was van Red Bull.

Verstappen kon de sprint kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië de degens niet kruisen met de McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris waren bijna een klasse apart. Ook Charles Leclerc was sneller dan Verstappen, en dat betekent dat Verstappen veel moet gaan goed maken in de sprintrace van morgen. Na afloop van de sprint kwalificatie heerste er echter vooral frustratie.

Teleurstellend

Verstappens vader Jos is aanwezig in Brazilië, en hij was niet blij met wat hij zag gebeuren in de sprint kwalificatie. Na afloop van de sessie sprak hij zich uit bij Viaplay: "Uiteindelijk was het teleurstellend. We komen toch te veel tijd te kort. Vierde is niet goed genoeg." In de eerste sector ging het nog aardig, en volgens Jos Verstappen is dat logisch: "In die sector zitten ook de meeste bochten." Verder stelt Jos Verstappen dat zijn zoon nog veel problemen heeft: "In de ene bocht heeft hij onderstuur, en in de volgende bocht zit hij tegen overstuur aan. Er zit gewoon geen balans in de auto. Hij zegt: 'Waar ik onderstuur heb, kan ik de bocht niet aanvallen'. Daar verliest hij gewoon veel tijd mee, dus dat is niet goed."

Achterstand

Het verschil met de concurrentie was vooral heel erg groot op de mediums. Jos Verstappen vindt dit geen positief signaal: "Daar verloor hij ook al vier tienden mee, en op de zachte banden was het drieënhalve tiende. Hij zegt ook dat het gewoon niet gaat." De longruns zagen er wel goed uit, maar vader Jos is niet optimistisch: "Hij was er best wel tevreden over, maar als je ziet wat de anderen doen, en wat Max doet... Als je over één rondje al vier tienden tekortkomt, dan ga je in een longrun ook tekortkomen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben."