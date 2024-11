Officieel: Verstappen krijgt gridstraf voor GP Brazilië

Het zat er al aan te komen, maar nu is het definitief: Max Verstappen heeft een gridstraf van vijf plaatsen gehad voor de Grand Prix van Brazilië.

Max Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko lieten na het Grand Prix-weekend in Mexico al weten dat de Nederlander de laatste vier races van 2024 niet kon doorbrengen met de huidige power unit uit zijn pool. Het was alleen de vraag wanneer de Nederlander zijn motor zou wisselen en een gridstraf van vijf plaatsen zou incasseren. Marko maakte echter deze week in zijn column voor Speedweek al bekend dat Red Bull dit in São Paulo zou gaan doen, waardoor het wachten was op de officiële bekendmaking van de FIA.

Deze is er nu gekomen, waardoor Verstappen zondag op het Autódromo José Carlos Pace vijf plaatsen naar achteren gezet zal worden ten opzichte van zijn kwalificatieresultaat. Red Bull heeft namelijk een nieuwe ICE (Internal Combustion Engine) in de RB20 van de Nederlander gemonteerd. Het is alweer de zesde ICE die hij dit seizoen gaat gebruiken, terwijl er maar vier zonder straf gebruikt mogen worden gedurende een seizoen. Normaal staat hier een straf van tien plaatsen voor, maar omdat de 27-jarige Red Bull-rijder in België ook al een nieuwe ICE kreeg, ontvangt hij nu 'slechts' een gridstraf van vijf plaatsen.

Daarnaast heeft Red Bull ook een nieuwe uitlaat op de RB20 van Verstappen gemonteerd. Daar zal de Nederlander geen straf voor krijgen, omdat het een uitlaat is die in zijn pool zat.