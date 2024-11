Perez luistert niet naar geruchten en kijkt naar 2025

Sergio Perez heeft een onrustige week achter de rug. Na zijn rampzalige weekend in Mexico werd er veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst. Zelfs Christian Horner en Helmut Marko deden daaraan mee. Perez doet deze verhalen af als geruchten en stelt dat hij gewoon het seizoen gaat afmaken.

Perez is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Hij is niet in staat om zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen bij te houden, en zijn eigen prestaties vallen erg tegen. In meerdere raceweekenden ging het mis, en in Mexico ging er heel erg veel mis. In de kwalificatie viel hij al in Q1 af, bij de start stond hij verkeerd in zijn startvak, hij had een incident met Liam Lawson en hij kwam vervolgens als laatste over de streep.

Teamadviseur Helmut Marko liet zich vervolgens meerdere keren kritisch uit over Perez. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner deed mysterieus over de toekomst van Perez en hij flirtte openlijk met Franco Colapinto. In Brazilië reageert Perez bij F1 TV op alle verhalen: "Het zijn gewoon geruchten. Uiteindelijk denk ik dat er ook wat meer professionaliteit van de media nodig is, om niet van dat soort verhalen te verspreiden. Uiteindelijk zijn degenen die de geruchten verspreiden de mensen die hun geloofwaardigheid verliezen. Je ziet me straks gewoon in Vegas, je ziet me volgend jaar en ik heb niet degene die zich hier druk over maakt."