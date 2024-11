Schumacher verwacht exit Perez: "Denk dat hij het seizoen niet afmaakt"

Het is geen geheim dat Sergio Perez momenteel onder zware druk staat bij Red Bull Racing. Het is dan ook nog maar de vraag of zijn toekomst nog wel bij het team ligt. Ralf Schumacher denkt dat Red Bull na dit seizoen afscheid neemt van Perez, en dat hij mogelijk het seizoen niet eens afmaakt.

Perez heeft dit seizoen nog maar weinig goede races gereden. Zijn positie staat al geruime tijd onder druk, maar Red Bull besloot hem nog niet weg te sturen. Na de zeer tegenvallende Mexicaanse Grand Prix kwam de twijfel over zijn toekomst bij het team weer bovendrijven. In zijn thuisland presteerde hij zeer slecht en reageerden Helmut Marko en Christian Horner zeer kritisch.

Exit

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is zeer kritisch op Perez. De Duitser verwacht dat Red Bull hem weg gaat sturen, zo laat hij weten aan zijn landgenoten van Sky Sports: "Hij zal volgend jaar sowieso geen meter meer voor Red Bull rijden, daar ben ik vrij zeker van. Ik denk zelfs dat hij het seizoen niet eens afmaakt. Red Bull moet na dit weekend echt een besluit nemen, want op deze manier heeft het voor niemand zin. Voor het team niet, maar ook voor Perez niet."

Medelijden

Schumacher heeft zelfs een beetje medelijden met Perez. Hij vindt het zielig voor de Mexicaanse coureur die het zichtbaar zwaar heeft: "Die arme man staat nu zo onder druk, dat hij niet langer stralend van vreugde naar huis kan gaan, terwijl deze sport juist leuk hoort te zijn. Maar dit is toch een ramp voor het team, niet alleen voor de monteurs, maar ook wat de financiën betreft. Als men bij Red Bull nu de strijd nog wil aangaan met Ferrari, dan zal er echt snel iets moeten veranderen."