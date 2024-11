Wolff komt met opmerkelijke reden voor terugval Perez

Red Bull-coureur Sergio Perez is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. In zijn thuisland Mexico ging er helemaal niets goed en hij reist zonder al te veel zelfvertrouwen af naar Brazilië. Toto Wolff denkt dat de onrust binnen Red Bull nu terug te zien is in de prestaties.

Perez kan dit jaar niet meevechten om de topposities in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen geen rugdekking geven in de strijd om de wereldtitel. De positie van Perez staat ook onder druk, zijn prestaties zijn niet goed en teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko hebben zich in de afgelopen dagen meerdere keren kritisch uitgesproken.

In Mexico ging het helemaal mis en kwam Perez na een incident in de race als laatste over de streep. Mercedes-teambaas Toto Wolff krijgt van OE24 de vraag of hij kan verklaren waarom Perez nu zover wegzakt: "Voor een buitenstaander is het moeilijk te begrijpen. Er is absoluut een mentale factor in het spel die door het hele team loopt, ze hebben allemaal een stap achteruit gezet. Perez is geen coureur voor de zestiende plaats, hij heeft al races gewonnen. En Max Verstappen is ook geen coureur voor de zesde plaats. De grote onrust in het team met het vertrek van belangrijke mensen zie je nu ook terug in de prestaties."